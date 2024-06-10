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Dünya devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

Dünyaca ünlü Alman ekibinin, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Kırmızı-beyazlılar, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Bu sezon gösterdiği etkili performansla adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ın genç yıldız golcüsü dünya devinin radarına girdi.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 35 maça çıkan 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı. Öte yandan Semih Kılıçsoy'un Haziran 2028'e kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunuyor.

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