Dünya devinden Semih Kılıçsoy'a kanca!

Bu sezon gösterdiği etkili performansla adından sıkça söz ettiren Beşiktaş'ın genç yıldız golcüsü dünya devinin radarına girdi.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 35 maça çıkan 18 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı. Öte yandan Semih Kılıçsoy'un Haziran 2028'e kadar Beşiktaş'la sözleşmesi bulunuyor.