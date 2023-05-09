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Dünya devi ilk hamleyi yaptı! İlk görüşme gerçekleşti

İspanyol devi Barcelona'nın Fenerbahçe'nin genç oyuncusu için devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Arda Güler oynadığı güzel futbolla tüm futbolseverleri kendine hayran bırakırken gelecek sezon hangi takımda olacağıysa merak konusu oldu.

Barcelona ile anılıyor

18 yaşında olmasına rağmen top hakimiyeti ve sahada görüş kabiliyeti yüksek olan Arda'nın ismi bugünlerde İspanyol devi Barcelona ile anılıyor.

Arda Güler için ilk görüşme yapıldı

Diario Sport’a göre, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptığı aktarıldı. Arda Güler'in de Katalan ekibini istediği öne sürüldü.

4 Avrupa devi daha peşinde

Ayrıca haberde Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin de genç yıldızı istediği ifade edildi.

Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulanırken, finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü iletildi.

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