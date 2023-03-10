Dünya devi Cimbom'un prensine talip oldu!

Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik ekiple başlayan Galatasaray; Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Juan Mata gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.

Devre arası transfer döneminde de iyi işlere imza atan sarı kırmızılı ekip, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Kerem'e teklif

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen oyuncuya gelen teklifler beklenen seviyede olmayınca Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalmıştı.

Sezon sonuna kaldı

Öte yandan Milan, Kerem Aktürkoğlu'ndan vazgeçmiş değil. İtalyan devi sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çalacak.

Sarı-Kırmızılıların başarılı futbolcu için beklentisi en az 15 milyon Euro.

Milan'ın bu rakama çıkması durumunda 2023-24 sezonu öncesi Galatasaray'da ilk ayrılık Kerem Aktürkoğlu ile yaşanacak.

Transfer kulüp tarihine geçecek

Kerem Aktürkoğlu transferinin 15 milyon Euro ve üstü bir rakamla gerçekleşmesi halinde milli futbolcu Galatasaray tarihine adını yazdıracak. Kerem böylece Galatasaray'dan Stoke City'ye 16 milyon Euro bedelle transfer olan Badou Ndiaye'nin ardından sarı-kırmızılı kulübün en yüksek gelir elde ettiği ikinci oyuncusu olacak.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu İtalyanlara önermişti.

İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında olduğu bazı futbolcuları İtalyan devlerine önerdi.

Kere Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 22 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı verdi.