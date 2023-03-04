Dünya basını Altılı Masayı konuşuyor!

Cuma günü Altılı Masa da yaşanan kriz sonrası ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı sert açıklama Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer buldu.

Uluslararası basın dün muhalefet partisinin oluşturduğu altılı masa da yaşanan krize 'Son Dakika' olarak okuyucularına duyurdu.

Tagesspiegel: Erdoğan haklı çıktı

Muhalefet intihar etti' başlıklı haberinde "Erdoğan muhalifleri derinden bölünmüş durumda ve herhangi bir aday üzerinde anlaşamıyorlar. Bu da ittifakın dağılması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle: Muhalefet aday belirleyemiyor

'Türkiye Mayıs ayında seçime hazırlanıyor, ancak muhalefet ittifakı görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak bir aday üzerinde anlaşamıyor. İYİ Parti lideri Akşener, Türk seçmenin sandık başına gitmesinden sadece haftalar önce ittifaktan ayrıldı' ifadelerine yer verdi.

Financial Times: Muhalefette kriz başladı

Türkiye'deki muhalefetin çatırdağını ve Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısının aslında CHP içinde bir 'isyan' çağrısı olduğunu yazdı.

France 24: Muhalefette bölünme yaşanıyor

"Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı aday konusunda bölündü" ve "Aksener'in Kılıçdaroğlu'nu reddetmesi, siyasi muhalefetin seçim umutlarına ciddi bir darbe vuruyor. Akşener seçimi Erdoğan'a hediye etti" diye yazdı.