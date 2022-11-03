Dünya Bankasından Nijeryalı kız çocuklarına destek

Kadın İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkileri Müdürü Olujimi Oyetomi, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankasının Nijerya'da "Ergen Kız Çocuklarını Güçlendirme" projesine 7 milyon dolar daha destek sağladığını belirtti.

Projenin kızlar için güvenli ve erişilebilir öğrenme alanları yaratmayı amaçladığını kaydeden Oyetomi, Dünya Bankasının verdiği fonun ülkenin 10 eyaletindeki kız çocukları için kullanılacağını vurguladı.

Oyetomi, Dünya Bankasının aynı projeyi desteklemek için temmuzda 5 milyon dolar sağladığını anımsattı.