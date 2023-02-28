Dünya Bankası depremin zararını açıkladı: 34.2 milyar dolar

Dünya Bankası Türkiye'de meydana gelen depremin felaketine ilişkin değerlendirme raporu yayımladı.

Yayımlanan raporda depremin doğrudan yaratmış olduğu zararın 34.2 milyar dolar olduğu açıklandı.

Raporda toparlanma ve yeniden inşa sürecinin depremin oluşturduğu maliyetinin yaklaşık 2 katı olacağı belirtiliyor. Ayrıca ekonomik etkilerinin GSYH kaybına yol açacağı ve bunun da depremin toplam maliyetini artıracağı vurgulandı.

Hasarların yüzde 53'ü konutlardan kaynaklanıyor

Raporda ayrıca, 34.2 milyar dolarlık zararın yüzde 53'ünün yani 18 milyar dolarının konutlardan kaynaklandığı bildirildi.

Zararın yüzde 28'i yani 9.7 milyar dolar ise konut dışı binalardaki hasarlardan geldiği açıklandı.

Zararın yüzde 19'u 6.4 milyar dolar ise altyapıda oluşan hasarlar olduğu belirtildi.

Mülteci problemi

Depremlerin etkilediği 11 ilde 1.7 milyon Suriyeli mülteci olduğu belirtilen raporda felaketin sonucunda 1.25 milyon insanın geçici olarak evsiz kaldığının tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası mevcut belirsizlikler ve artçı depremler sebebiyle maliyet hesabının yapılmaya devam ettiğini bildirdi.