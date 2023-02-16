Dünya Bankası Başkanı David Malpass görevinden ayrılıyor

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Başkan Malpass'ın icra direktörleri kuruluna 30 Haziran'daki mali yılın sonuna kadar görevinden ayrılma niyetini bildirdiği kaydedildi.

Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde beklenmedik bir şekilde istifasını açıklayan Jim Yong Kim'in yerine ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı olarak görev yapan Malpass, Donald Trump tarafından Dünya Bankası Başkanlığına aday olarak gösterilmişti.

Malpass'ın görev süresi boyunca, ekonomik büyümeyi artırmak, yoksulluğu azaltmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve hükümetin borç yükünü azaltmak için daha güçlü politikalar aramaya odaklandığı vurgulanan açıklamada, son 4 yılda Dünya Bankası Grubunun küresel krizlere hızlı bir şekilde yanıt verdiği belirtildi.

Dünya Bankası pandemi döneminde hastalıkla mücadele eden ülkelere 157 milyar dolar yardım yaptı.50’den fazla ülkenin güvenli bir şekilde aşı almasına 4.4 milyar dolar ile yardım etti. Dünya Bankasının finans kurumu IFC pandemi ile mücadelede 1.2 milyar dolar yardım yaptı.IFC liderliğindeki yatırımlar COVID-19'u önlemek için 600 milyon Euro'luk bir finansman paketinin seferber edilmesini sağladı.

Benim için gurur verici

Malpass yapmış olduğu veda açıklamasında, son 4 yılın kariyerinin en anlamlı sürelerinden olduğunu belirten Malpass, Dünya Bankası çalışanları ve yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.

Malpass ayrıca, dünyanın önde gelen kalkınma kurumunun başkanı olarak hizmet etmenin bir onur olduğunu belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş krizlere Dünya Bankasının hız, ölçek, yenilik ve etkiyle yanıt vermesinden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.