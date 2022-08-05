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Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde milli sporculardan Mazlum Demir altın, Hayrettin Yıldız bronz madalya elde etti.

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda erkekler 10 bin metre yürüyüş finali yapıldı.

Milli atlet Mazlum Demir, 42.36.02'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Cezayir'den Ismail Benhammouda 42.42.49 ile gümüş, milli sporcu Hayrettin Yıldız ise 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Kolombiya'da düzenlenen organizasyonda kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol, gümüş madalya kazanmıştı.

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