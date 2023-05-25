Dün Zafer Partisi, bugün HDP destekledi!

Dün Zafer Partisi ile ortak mutabakat metnine imza atarak milliyetçi çizgiye geçiş yapan Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında HDP ile yaptığı diplomasi trafiğinin meyvelerini aldı.

İlk turda Kandil'den yapılan destek açıklamalarının ardından ikinci turda da Zafer Partisi'nin desteğine rağmen HDP kanadından yapılan açıklama Kılıçdaroğlu'na destek verileceği açıklandı.

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteği "malumun ilamı" olarak nitelendirilirken kamuoyu önünde milliyetçi görünen Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yürüttüğü müzakereleri de sürdürmekten vazgeçmedi ortaya çıktı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denildi