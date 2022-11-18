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Düğünde ısıtıcı gazından 40 kişi zehirlendi

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da düğünde ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı

İlçedeki bir düğün salonuna gelen davetlilerden bazıları düğün devam ederken rahatsızlandı.

İlk belirlemelere göre 40 kişi Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanların düğün salonundaki tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

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