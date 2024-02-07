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Düğün konvoyunda havaya ateş açtı; tutuklandı

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan İ.Ç. (33), tutuklandı. Konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne ise toplamda 19 bin 88 TL ceza uygulandı.

Mersin'de, düğün konvoyunda yolu kapatıp tabancayla havaya ateş açan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan İ.Ç. (33), tutuklandı. Konvoyda bulunan 6 aracın sürücüsüne ise toplamda 19 bin 88 TL ceza uygulandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi 33’üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç., olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Ekipler ayrıca, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı olduğu 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 TL ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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