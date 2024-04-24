Dudaklarınız karakterinizi ele veriyor! İşte dudak şeklinize göre karakter analiziniz

Örneğin; yüz analiz uzmanlarının derlediği araştırmaya göre kalın dudaklılar sorumluluk almaya yatkın, ince dudaklılar ise nazlı oluyor.

Üst dudağı ince olan kişiler daha az romantik ve lider olmalarıyla dikkat çekerken, kalın olanlar ise ilgi odağı olmaya bayılıyor.

Peki siz dudak şeklinize göre nasıl bir karaktere sahipsiniz? Dudaklarınızın şekli sizin hakkınızda ne söylüyor?