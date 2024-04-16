Bu köy herkesin rüyalarını süslüyor!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde farklı ülkelerin kültürlerinin birleştiği "Global Köy", eğlence ve alışveriş etkinlikleri vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Dubai'de bulunan Global Köy nedir? Global Köy içerisinde neler var?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan "Global Köy" eğlenmek ve alışveriş yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Dubai'de bulunan Global Köy nedir? Global Köy içerisinde neler var?
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Dubai'de bulunan Global Köy nedir? Global Köy içerisinde neler var?
Dubai'de yer alan "Global Köy", her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Global Köy (Global Village Dubai) bulunduğu bölgedeki ilk eğlence, aile, kültür ve alışveriş merkezi olarak biliniyor.
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İçerisinde lunapark, yemek, kültürel gece eğlenceleri, otantik alışveriş alanı gibi pek çok kişiye hitap eden eğlence ve alışveriş anlayışı bulunuyor.
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Global Village'da herkes ve her yaş gurubundan insan için bir şeyler var.
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