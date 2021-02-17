Dubai Emiri'nin kızı 'babasının kendisini rehin aldığını ve hayatından endişe ettiğini' söyledi

BBC'nin Panaroma programına ulaştırılan videoda, Prenses Latife, Dubai'den kaçmaya çalıştığı gemide komandolar tarafından yakalandığını ve ilaçla uyutularak geri getirildiğini anlatıyor.

Gizli mesajların kesilmesi üzerine, Prenses Latife'nin arkadaşları konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in devreye girmesini istedi.

Dubai ve BAE adına daha önce yapılan açıklamalarda, Prenses Latife'nin ailesinin yanında ve güvende olduğu belirtilmişti.

Eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'in eski İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mary Robinson, 2018'de görüştüğü Prenses Latifa'yı "sorunlu bir genç kadın" diye tanımlamış ancak sonradan prensesin ailesi tarafından "korkunç derecede yanıltıldığını" söylemişti.

Mary Robinson, uluslararası eylem çağrısında bulundu, Prenses Latife'nin nerede ve nasıl olduğunun bulunmasını istedi. Robinson, "Latife için endişelenmeye devam ediyorum. Her şeyin üzerinden zaman geçti ve konu soruşturmalı" dedi.