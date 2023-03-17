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DSP'den AYM'nin HDP kararına çok sert tepki

Demokratik Sol Parti Başkanı Önder Aksakal, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösterdi.

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AYM'ye çağrıda bulundu. Aksakal, HDP'nin kapatılması durumuna karşı yeni bir partiyi yedekte tuttuğunu söyledi. Aksakal, bu partiyle HDP'nin seçimlere katılması durumuna karşı "HDP'ye verilen seçim yardımı geri alınmalıdır. Aksi suçtur" ifadelerini kullandı.

Önder Aksakal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- HDP'nin AYM tarafından kapatılması "riskine karşı" Yeşil Sol Parti'den seçimlere katılmasının konuşulduğu günde önemle hatırlatmak isterim ki, bu durumda HDP'ye verilen Seçim Yardımı geri alınmalıdır. Aksi durum suçtur.

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