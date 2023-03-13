DSP'de ittifak krizi!

DSP'de bir zamanlar bakanlık ve milletvekilliği görevlerinde bulunan 56 isim, DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına tepki gösterdi.

DSP'lilerin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Biz Demokratik Solcular olarak inanıyoruz ki, zafer, tam demokrasi ile taçlandırılacak olan Cumhuriyet’in olacaktır. Bu kazanımın öncülüğünü de Demokratik Sol’un kurucusu ve kuramcısı Bülent Ecevit’in baba ocağı olan CHP ve onun lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını oy birliğiyle onaylayan ve açıklayan Millet İttifakı yapacaktır.

Dolayısıyla BİZ DEMOKRATİK SOLCULAR olarak kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın MİLLET İTTİFAKI’nı ve onun Cumhurbaşkanı Adayı KEMAL KILIÇDAROĞLU’nu destekleyeceğiz.

Partili partisiz bütün Demokratik Solcu kardeşlerimizin de aynı doğrultuda hareket edeceklerine inanıyoruz.

DSP’nin mevcut genel başkanı ve yönetici kadrolarını aynı noktada buluşmaya, MİLLET İTTİFAKI'nı da bu önerimizi dikkkate almaya davet ediyoruz."

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve yöneticilerin, AK Parti ile görüşerek Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edilmişti.