DSÖ’den Türkiye’ye övgü: Aşıları çok güçlü ve etkili bir şekilde uyguluyorlar

Türkiye’de ocak ayının 2. haftasında başlanan COVID-19 aşısı uygulamasında önemli ölçüde yol katledildi. Aşı uygulamasında Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri göz önünde bulunduruldu ve sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı, ilk önce riskli grupta yer alan insanlara yapılmaya başlandı.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Doktor Batyr Berdyklychev, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin COVID-19 virüsü kapsamında gösterdiği çabaları değerlendirdi. Berdyklychev, aşı uygulamasında Türkiye’nin etkili bir şekilde ilerlediğini ve kısa zamanda 1 milyondan fazla kişiye aşı yapılmasının son derece umut vadeden bir çalışma olduğunu dile getirdi.

“Önlemler ve aşılama kampanyasına verilen cevaplar etkili ve bunun devam etmesi gerekiyor”

Türkiye’de aşı uygulama kapasitesinin çok güçlü olduğunu belirten Berdyklychev, çabaların karşılığını görebilmek için uygulamanın aynı bu şekilde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye temsilcisi, basın açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Türkiye gerçekten şu anda hem önleme hem kontrolde dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım yürütüyor, cevap konusunda da bu şekilde. Çok etkili test mekanizması ve modern temaslı inceleme yöntemleri mevcut. Aşılama kampanyasına da başlandığı için çok kısa zamanda 1 milyondan fazla vatandaşın aşılanmış olması bize gerçekten umut veriyor.”

Berdyklyche, vaka sayılarında yaşanan düşüşün sadece aşı uygulamasından değil, titiz bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasaklarından da kaynaklandığını belirtti. Sosyal mesafeye karşı gösterilen dikkatin, maske kullanımının ve hızlı bir şekilde yaygınlaşan aşı uygulamasının COVID-19 virüsüne karşı verilen mücadelede etkili olacağını vurgulayan doktor, sürecin aynı özenle ilerlemesi gerektiğine dair tavsiyede bulundu.