DSÖ'den Suriye'ye 2 milyon doz kolera aşısı!

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ağız yoluyla alınan yaklaşık 2 milyon doz kolera aşısının 4 Aralık'tan itibaren salgının etkili olduğu Halep, Rakka, Haseke ve Deyrizor kentlerinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Suriye Temsilcisi Ghada Kachachi, salgının en çok çocukları etkilediğini belirterek, "Vaka sayıları artarken aşıların zamanında yerine ulaşması UNICEF için birinci önceliktir." ifadesini kullandı.

Suriye'de rejime bağlı Sağlık Bakanlığı, 8 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, rejimin kontrolündeki bölgelerde bugüne kadar 1298 kolera vakasının tespit edildiğini, 49 kişinin ise bu hastalıktan yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde ise vaka sayısının 21 bin 305'e ulaştığı, hastalığa bağlı ölü sayısının da 30'a yükseldiği açıklandı.

Ülke genelinde toplam kolera kaynaklı can kaybı 88, vaka sayısı da 31 bin 544 olarak kaydedildi.