DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı
Dünya Sağlık Örgütü, Çinli Sinovac Biotech'in koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sinovac COVID-19 aşısını 18 yaşın üzerindekiler için önerdi; üst yaş sınırı belirtilmedi.
Aşının 2'nci dozunun, ilk dozun 2-4 hafta sonrasında uygulanması tavsiyesinde bulunuldu.
Söz konusu karar ile Sinovac aşısının, yoksul ülkeler için başlatılan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olmasının da yolu açılmış oldu.
DSÖ, daha önce Çin devlet kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına da acil kullanım onayı vermişti.
Yorumlar