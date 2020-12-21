DSÖ'den 'mutasyon' açıklaması: Hastalık veya ölüm kanıtı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus basın toplantısı düzenledi.

Virüslerin zamanla mutasyona uğradığını ve bunun doğal olarak beklendiğini belirten Ghebreyesus, "Ancak şimdiye kadar kuvvetle muhtemel ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi.

DSÖ, mutasyona uğrayan koronavirüsün aşıları etkilemediği söyledi. Durumun kontrolden çıkmadığı belirtildi ancak tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiği hatırlatıldı.

Dünyada 'mutasyon' paniği

İngiltere'de hızla yayılan yeni tür tüm dünyada panikle karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı.

İngiltere, virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Danimarka, Hollanda ve Avusturya'da da mutasyona uğramış virüs görüldü.