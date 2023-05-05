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DSÖ'den koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, "Kovid-19 küresel acil sağlık durumu olmaktan çıktı" açıklamasında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasının artık küresel bir halk sağlığı acil durumu olmadığı belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Bir yıldan fazla bir süredir, aşılama ve enfeksiyon nedeniyle nüfusun bağışıklığının artması, ölüm oranlarının düşmesi ve sağlık sistemleri üzerindeki baskının hafiflemesi ile pandemi düşüş eğiliminde" ifadelerini kullandı.

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