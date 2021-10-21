DSÖ: Kovid-19 salgını 2022'de de sürecek!

Rusya'yı kapanma noktasına getiren, İngiltere'de vaka sayılarını tavan yaptıran Delta varyantı, şimdi de yoksul ülkeleri tehtid ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward, yoksul ülkelerin aşıya ulaşamaması nedeniyle Kovid-19 salgınının 2022'de de etkili olabileceğini vurguladı. Afrika kıtasında nüfusun %5'inden azı aşılanmış durumda, diğer kıtaların çoğunda bu %40'ın üzerinde. Ayrıca kıta genelinde, maske, dezenfektan, test kiti gibi salgında kritik önem taşıyan tıbbi malzemeler de bulunamıyor.

Dr. Aylward, küresel çaptaki ilaç şirketlerine çağrıda bulunarak yoksul ülkelere aşı tedariki konusunda yardımcı olunması çağrısında bulundu. Dr. Bruce Aylward, dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikeyi vurgulamak için "Gerçekten hızlanmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek" ifadelerini kullandı.