DSÖ: Hava kirliliğinden yılda 7 milyon insan ölüyor

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni hava kalitesi yönergesini açıkladı. Yapılan açıklamada hava kirliliğinin artık insan sağlığı için en önemli çevresel tehditlerden biri haline geldiği ancak kriterlere uyulması halinde ölüm sayısının %80 azaltılabileceği belirtildi.

DSÖ'nün yeni hava kalitesi yönergesinde PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde üzerinde duruluyor. Astım, kardiyovasküler hastalıklar ve diğer solunum yolu hastalıklarına sebebiyet veren PM 2.5, Akciğer dokusunun derinliklerine kadar gidebiliyor. PM 2.5 hava kirliliği ile dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden oluyor.

2016 yılında 4,1 milyon kişinin ölümü ince partikül maddeye bağlandı. Bu, hava kirliliğine bağlı ölümlerin yarısından fazlası oluyor. Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında, yeni açıklanan 2021 hava kalitesi yönergeleri uygulanmış olsaydı PM 2.5 ile ilgili 3.3 milyon daha az kişi ölebilirdi, dedi.