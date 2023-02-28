DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Türkiye'de

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'de meydana gelen depremden sonra Türk halkıyla dayanışmasını göstermek, sağlık yetkilileri, çalışanlar ve depremzedelerle görüşmek üzere Gaziantep'e geldi.

Ghebreyesus'e ziyaretinde DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de eşlik etti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Belçika'nın kurduğu sahra hastanesini ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi.

Ghebreyesus, "Şu andaki başlıca sağlık ihtiyaçları, yara yönetimi, solunum yolu enfeksiyonları ve psikolojik destek. UMKE ekiplerinin yakın işbirliğinden de etkilendim." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de bu denli bir yıkım görmek yürek parçalayıcı"

Paylaşımında bölgedeki yıkıma dair çektiği video ve fotoğraflara yer veren Ghebreyesus, "Türkiye'de bu denli bir yıkım görmek yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bir çadır kenti ve Konya Büyükşehir Belediyesinin "Ağız ve diş sağlığı teşhis ve tedavi aracının" fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında da şunları kaydetti:

"Hatay'da birçok insan depremler nedeniyle her şeyini kaybetti. Yetkililer, bu insanlara rutin aşılama, diş sağlığı ve çocuklar için psikolojik destek veren birincil sağlık merkezleri dahil karşılama merkezleri kurdu."