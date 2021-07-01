DSÖ Avrupa’dan yeni corona virüs dalgası uyarısı

Son dönemde Rusya ve başta Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde corona virüs vakaları artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nden konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Örgütün Avrupa Başkanı Hans Kluge, Avrupa genelinde corona virüs enfeksiyonlarında 10 haftalık düşüşün sona erdiğini belirtti.

Vatandaşların ve kanun koyucuların disiplin olması gerektiğini belirten Kluge; geçen hafta mekanların açılması, seyahat, toplantı ve sosyal kısıtlamaların hafifletilmesi nedeniyle yeni vaka sayısının yüzde 10 arttığını söyledi.

"YENİ DALGA KAÇINILMAZ"

Eğer disiplin sağlanmazsa Avrupa’da yeni bir enfeksiyon dalgasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kluge, Delta varyantının endişe yarattığını aktardı.

WORLDMETER VERİLERİNE GÖRE ARTIŞ YÜZDE 29

Corona virüs sayılarını paylaşan Worldmeter verilerine göre ise Avrupa’da yer alan 47 ülkede geçtiğimiz hafta 383 bin 888 vaka kaydedilirken bu rakamın bir önceki hafta 296 bin 710 olduğu, artışın ise yüzde 29 olarak gerçekleştiği tespit edildi.

RUSYA CAN KAYBI REKORU KIRDI

Geçtiğimiz hafta corona virüs vakalarının en çok arttığı ülkelerden biri olan Rusya’da, Corona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede corona virüs nedeniyle 669 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu sayının bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunun altı çizildi.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA SON 5 AYIN EN YÜKSEK VAKA SAYISI

Delta varyantının etkilediği Birleşik Krallık’ta ise, geçtiğimiz gün, 26 bin 68 vaka bildirilirken son beş ayın en yüksek vaka sayısının kaydedildiği belirtildi.