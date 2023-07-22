DSÖ açıkladı: 4 milyara yakın kişi risk altında

Dünya Sağlık Örgütü Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Dr. Raman Velayudhan, 2000-2022 yılları arasında tespit edilen dang virüsü vaka sayısının 8 kat artış gösterdiğini, 2022’de 4.2 milyon vakaya rastlandığını belirtti. Velayudhan, “Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dang virüsü riski altındadır ve bu virüs yaklaşık 129 ülkeyi etkilemektedir” dedi.

Her durumda hastalık riski var

Velayudhan, sivrisineklerin hem kuraklıkta, hem de sağanak yağış ve selin meydana geldiği durumlarda hayatta kalabildiğine dikkat çekerek, dang virüsü riskinin her koşulda artış gösterdiğini belirtti.

DSÖ’den söz konusu hastalığa ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dang hummasının spesifik bir tedavisi yoktur ve doğrudan bir ilaç müdahalesi de mevcut değildir. Hastalık genellikle ateş ve ağrıyı tedavi eden ilaçlarla tedavi edilir. Bir dang humması testinin güvenilir bir sonuç vermesi iki ila üç gün sürer.”