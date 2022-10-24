Drone ile ekilip ilaçlanan tarlalarda hasat başladı

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine, çeltik üretilen 28 ilden birisi olan Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde ekim yapıldığını söyledi.

İlçedeki çeltik tarlalarında dron ile 530 dönümde ekim, yaklaşık 4 bin dönümde ilaçlama yapıldığını ifade eden Yılmaz, gelecek yıl tüm çeltik tarlalarını dron ile ekip ilaçlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yıl verim beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, "Dekar başına ortalama 800 kilogram ürün bekliyoruz. 5 bin 200 dekarda yaklaşık 4 bin ton çeltik üretimi olacağını düşünüyoruz. Bu yıl üreticimiz modern yöntemlerle ekim yaptı. Bu, hem üreticimizin maliyetini düşürüyor hem de verim miktarını olumlu yönde etkiliyor. Biz de çiftçimizle memnuniyetlerine şahitlik ettik." dedi.

Yılmaz, hasat edilen alanlardaki verim ortalamasının yanı sıra açıklanan çeltik fiyatlarının da üreticiyi son derece memnun ettiğini söyledi.

Bölgede daha çok "Osmancık" ve "baldo" çeşitlerinin yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, "Bu yıl Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da talimatlarıyla yeni çeşitlerin denenmesiyle ilgili proje yapacağız. Üreticimizden de bu konuda talep olduğunu gördük ayrıca üreticilerimize mazot, gübre, sertifikalı tohum ve prim destekleri verilmektedir." diye konuştu.

Dönümde 800-850 kilogram verim

Bu yıl Yeşilli köyünde dron ile 530 dönüm arazide çeltik ekimi yapan çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da üreticiler olarak ellerinden geldiği kadar teknolojiye ayak uydurmaya çalıştıklarını anlattı.

Yılmaz, verimin güzel olduğunu belirterek, "Bu yıl dron ile tohumlama işlemi çok güzeldi, homojen şekilde serpme işlemini yaptık. Sonra ilaçlamalarımız başladı ve ilaçtan da çok karımız oldu. Şöyle ki dron otomatik çalıştığı için attığınız tohum veya ilaç üst üste gelmiyor. Bu nedenle ürün kaybı da olmuyor. 5 kilogram ilacı 7 dönüme atarken, dron ile 10 dönüme yetiyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, geçen yıl dönümde ortalama 600 kilogram verim aldığını, bu sene ise hasat ettikleri tarlalarda 800-850 kilogram ürün elde ettiklerini söyledi.

Yaş olarak hasat yapıldığı için bazı bölgelerde dönümde bir tonu gördüklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tam hesaplamadık ama tahmini olarak söyleyebilirim dron sayesinde yaklaşık yüzde 35 karım oldu. Dron yokken traktörlerde demir teker kullanıyorduk ancak ürün çok ezildiği için çiftçi çeltiğin içerisine çok fazla girmek istemiyordu. O nedenle çok fazla gübre veya ilaç atamıyor, atamadığı için de hastalık oluyordu. Fiyatlar da geçen yıla göre çok iyi."