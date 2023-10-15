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Drift yapan sürücüye binlerce lira ceza!

Mersin'de lüks otomobili ile hastane kavşağında drift yapan sürücü Y.Y.'nin ehliyetine el konulup, 20 bin 324 TL para cezası uygulandı. Araç trafikten men edilirken, drift anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kavşağında bir sürücü, otomobiliyle drift yapıp, bölgeden ayrıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, polise ihbarda bulundu. Trafik polisi, sürücünün Y.Y. olduğunu tespit edip, harekete geçti. Sürücüye 'drift yapmak' suçundan 20 bin 324 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.Y.'nin ehliyeti iptal edilirken, otomobili de trafikten men edildi. 

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