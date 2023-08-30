AjansHaber.com.tr Spor Dries Mertens'e Arabistan'dan çılgın teklif!

Dries Mertens'e Arabistan'dan çılgın teklif!

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Dries Mertens'e Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi. Galatasaray, kulüple bonserviste anlaşırsa Mertens ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Japonya ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Belçikalı futbolcuya Arap kulüplerinden bir kez daha ilgi olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu için yıllık 10 milyon euro maaşı gözden çıkartan Arabistan kulübü, Mertens'i de ikna etti.

Galatasaray bonservis bekliyor

Başarılı futbolcu transfere sıcak bakarken, sarı-kırmızılılar da 5 milyon euro gibi bir bonservis ödenmesi halinde oyuncunun gidişine izin verecek.

Mertens, bu sezon 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Sergio Ramos transferini bitiriyor
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu!
Galatasaray - Molde maçı saat kaçta? Hangi kanalda
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi!
Cimbom Molde'yi eledi, kasası para doldu!
Beşiktaş Hollandalı yıldızın peşinde!
Cimbom gruplara kalırsa kasası dolup taşacak!