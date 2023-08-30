Dries Mertens'e Arabistan'dan çılgın teklif!

Galatasaray'ın 36 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Japonya ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Belçikalı futbolcuya Arap kulüplerinden bir kez daha ilgi olduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu için yıllık 10 milyon euro maaşı gözden çıkartan Arabistan kulübü, Mertens'i de ikna etti.

Galatasaray bonservis bekliyor

Başarılı futbolcu transfere sıcak bakarken, sarı-kırmızılılar da 5 milyon euro gibi bir bonservis ödenmesi halinde oyuncunun gidişine izin verecek.

Mertens, bu sezon 8 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.