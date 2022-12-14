Dries Mertens: "Juventus'tan teklif aldığım doğru"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Belçikalı Dries Mertens turnuva hakkında merak edilenleri cevapladı. Sezon başında Juventus'un teklif yaptığını doğrulayan yıldız oyuncu, "Oraya gitmem doğru olmazdı. Napoli için çok uzun süre mücadele ettim." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mertens, "Dünya kupasında işimiz hiç kolay değildi. Zorlu maçlar oynadık. Eve geri döndüğüm için mutluyum. Şimdi önümüze bakacağız. Galatasaray için savaşmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Belçika Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda neden başarısız olduğunun sorulması üzerine Dries, "Biz orda istediğimiz oyunu oynayamadık. Oynadığımız takımlar güçlüydü ve şimdi yarı finaldeler. Kış ayında oynamış olmamızın bir etkisi olmadı. Sadece kendi oyunumuzu sahaya yansıtmakta zorlandık diyebilirim. Ligin ortasında turnuvada oynamak zorlu bir süreç olabilir ama yaz veya kış olması bizi etkilemedi. Futbol hep değişiyor, adapte olmak zorundayız." dedi.

"Galatasaray'a gelmeden önce Juventus'tan da teklif aldığınız doğru mu? Neden Galatasaray'ı seçtiniz?" sorusuna ise yetenekli oyuncu, "Böyle bir teklif oldu evet ama benim için İtalya'da başka bir takıma gitmek kabul edilemezdi. Napoli'de uzun bir süre geçirdim. Bunu onlara ve kendime yapamazdım. Onun haricinde kulübümüzün başkanı Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur beni çok istediklerini söylediler. Ben de Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için burayı seçmek istedim." diyerek sözlerini noktaladı.