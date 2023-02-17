Dr. Öz'ün rakibi hastaneye kaldırıldı

Geçen mayıs ayında geçirdiği felç sonrası sonrası etkileriyle mücadele eden John Fetterman, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndan yapılan açıklamaya göre "Fetterman kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını ve yakında kendine geleceğini söylediler."

John Fetterman kimdir?

Braddock Redux'un kurucusu Fetterman, Fetterman, 15 Ocak 2019'da Pennsylvania Vali Yardımcısı olarak göreve başladı.

Amerika'da 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Öz ve Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman Pennsylvania Amerikan Senatosu için kozlarını paylaşmıştı.