Dr. Doğan BAŞAR kimdir?

27.09.1983 yılında Trabzonda dünyaya gelen Dr. Doğan BAŞAR, Milli Eğitim Müfettişi olan babasının görevi nedeniyle ülkemizin farklı şehirlerinde yaşamıştır.

İlkokul eğitimini Ordunun Korgan ilçesinde tamamlayan Dr. Başar, ortaokul ve lise eğitimine Trabzonda, Mehmet Akif Ersoy İlkeöğretim okulu ve Trabzon Fatih Süper Lisesinde devam etmiştir.

Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde 2005 yılında bitirdikten sonra, Gebze Teknik Üniversitesinde aynı yıl yüksek lisans eğitimine Stratejik Yönetim Bilim dalinda başlamıştır.

Derslerinde ki üstün başarıları nedeniyle ülkemizin köklü Milli Vakıflarından burs kazanmış ve Londra’da dil ve insan kaynakları üzerine eğitim almıştır.

2008 yılında avrupa birliği bursu ile Çek Cumhuriyetide bulunan Tomas Bata Üniversitesinde yine insan kaynakları yönetimi üzerine eğitimler almıştır.

2009 yılından itibaren bankacılık sektöründe insan kaynakları departmanlarında profesyonel kariyerine başlayan Dr. Başar, aralarında Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası(Türk Eximbank), Borsa İstanbul gibi finans sektörünün önde gelen kamu ve özel sektör şirketlerinde İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Akademik hayatını da bir taraftan devam ettiren Dr. Başar 2016 yılında doktora eğitimi Gebze Teknik Üniversitesinde tamamlamış ve 2017-2018 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda görev yapmıştır.

Aynı okulda Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürü olarak ilgili tarihler arasında görev yapmıştır.

2018-2020 yılları arasında Borsa İstanbulda görev yapan Dr. Başar, 2020 Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürü olarak göreve başlamış ve halen bu görevini yürütmektedir.

Yazmış olduğu bir çok akademik makale ve bir adette kitap bölümü bulunan Dr. Başar; yapay zeka süreçlerinin insan kaynakları uygulamaları üzerine olan etkisi, stratejik insan kaynakları yönetimi, kurumsal performans, liderlik ve iş tatmini üzerine odaklanan çalışmalarla akademik alanda ve bankacılık sektöründe söz sahibi olmaktadır.

Yerli ve Milli değerlere önem veren insan kaynakları politikaları konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Dr. Doğan BAŞAR, iyi derece ingilizce bilmektedir. Aynı zaman Trabzonspor Kongre Üyesidir.