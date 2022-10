Dr. Cebrail Taşkın Altın Stevie ödülünün sahibi oldu!

Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en başarılı şirketlerini ve üst yöneticilerini ödüllendiren Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2022’nin sahipleri belli oldu.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2022, ‘Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi -IT Executive of the Year’ kategorisinde Altın ödülün sahibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın oldu.

Altın ödülü alan ilk Türk Yönetici oldu

Stevie Uluslararası İş Ödülleri-Yılın IT Üst Yöneticisi kategorisinde, dünyanın dört bir yanındaki jüri üyelerinden en yüksek puanı alarak altın ödülün sahibi olan Dr. Cebrail Taşkın, bir ilki başararak bu kategoride Altın ödülü alan ilk Türk Yönetici oldu.

80 binden fazla oy ile belirlendi

Globalde iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen The Stevie Awards’a bu yıl 67 ülkeden 3800 başvuru yapıldı. Stevie Ödülleri’nin kazananları, dünya genelinde yüzden fazla bağımsız jüri üyesi ve 80 binden fazla oy ile belirlendi. Yapılan değerlendirmede Dr. Cebrail Taşkın’ın, gerçekleştirdiği başarılı projeler, inşa ettiği kültür, çalışan ve paydaş odaklı yönetim şekli, insan kaynağına yaptığı yatırımlar ile kısa süre içinde oluşturduğu yüksek performanslı organizasyon, kurduğu dönüşüm liderleri programı ile etkin dönüşüm yönetimi, kurum içi inovasyonu sağlamak üzere devreye aldığı Garaj inisiyatifi ve Bilgi Teknolojileri sektörüne yaptığı liderlik, ödülü getiren önemli noktalar oldu.

15 Ekim 2022 tarihinde Londra InterContinental otelde gerçekleşen ve tüm dünyaya canlı yayınlanan törende altın ödülünü alan Dr. Taşkın ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede:

“Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünde göreve başladığım 2021 yılı Mayıs ayından itibaren büyük bir motivasyonla kısa zamanda yakaladığımız başarılı performansın Stevie Ödülleri’nde altın ödülle taçlandırılmasından büyük onur duyuyoruz.

Sn. Nureddin NEBATİ Bakanımızın desteği ile Kurumumuzda geçen yıl hayata geçirdiğimiz “Dijital ve Kültürel Dönüşüm” çalışmaları kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerlerini belirleyerek çıktığımız bu yolda, ilk önce 10 yıllık IT strateji planımızı hazırladık, daha sonra İş birimlerimizin taleplerini etkin ve verimli karşılamak üzere İş İlişkileri Yöneticileri (Business Relationship Manager) atamaları gerçekleştirdik. Bakanlığımız ağ altyapılarını yeniledik, Bakanlık bünyesindeki verileri merkezi bir yerde toplayarak ‘büyük veri’ projeleri yapmaya başladık. Siber Güvenlik ve Ağ Operasyon Merkezini kurduk ve tüm operasyonlarımızı bu merkez üzerinden yönetmeye başladık. Hazine ve Maliye yazılımlarını açık kaynak kodlu yazılımlarla yenilemeye başladık. Bir milyon İstihdam projemizde büyük mesafe katettik; işveren portalini devreye aldık, aday değerlendirme sistemi ve online işe yerleştirme programlarını başlattık ve projemiz ile ‘En iyi Proje Ödülü’nü aldık.

Dijital dönüşümü etkili ve verimli yürütmek üzere Transformasyon Ofisini kurduk, Dönüşüm Liderliği programını başlattık. Teknoloji odaklı yenilikçi projeleri başlatacak ve teknoloji alanında yaratıcı fikirleri destekleyecek BTGM Garaj oluşumunu başlattık. Teknoloji Kürsüsü, Salı Sohbetleri, Açık Kapı gibi uygulamalarımızla çalışanlarımızın sosyal becerilerini artırırken, etkin bilgi paylaşımı yoluyla da ekibimizin sinerjisini her geçen gün yükseltiyoruz. Bu çabalarımız Great Place to Work Enstitüsü tarafından takdirle karşılandı ve Harika İşyeri Sertifikası alan ilk Kamu Kurumu olduk. Çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak üzere mutluluktan sorumlu üst yönetici (Chief Happiness Officer) görevlendirmesi yaptık. Proje yönetim ofisi ile uluslararası standartlarda proje yönetimi yaptık. İç müşteri memnuniyet anketleri ile müşteri memnuniyetini ölçtük, hizmet kalitemizde ve müşteri memnuniyetinde ciddi iyileşmeler sağladık.

Tören sırasında ödülünü alırken bir konuşma yapan Dr.Taşkın

‘Altın Stevie Ödülü Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzü Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu haline dönüştürme motivasyonumuzu bir kat daha artırdı. Öncü projelerimizle sektörümüze liderlik etme çabalarımızı aynı inançla sürdüreceğiz. Bu hedefe ulaşmak için özveriyle çalışan değerli ekibimi yürekten kutluyorum. Daha yapacak çok işimiz var, yorulmadan çalışmaya ve Ülkemize değer üreten işlerin ve projelerin içinde olmaya devam edeceğiz.

Ödülü, Bakanlığımız, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ekip arkadaşlarım ve Büyük Ülkemiz, TÜRKİYE adına alıyorum’ dedi.

CEBRAİL TAŞKIN KİMDİR?

1972 Kırıkkale doğumludur. Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Japonya’da burslu eğitim almıştır. Telekomünikasyon alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Pazarlama ve Finans alanında İşletme yüksek Lisansı bulunmaktadır. Bilişim ve Telekomünikasyon sektöründe 30 yıldır görev almaktadır. Türk Telekom Grubunda; Network Planlama, Operasyon, Strateji, İş Geliştirme, Ar-Ge, Program & Proje Yönetimi ve Uluslararası bölümlerinde üst düzey yönetici olarak görev alan Dr Taşkın; Sabit, Mobil ve Internet Şebekelerinin kurulmasının yanı sıra, Kurumsal Müşterilere sunulan ağ tabanlı birçok projenin gerçekleştirilmesinde, Türkiye’de yapılan e-devlet projelerinin yönetiminde ve birçok yeni nesil ürünün geliştirilmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

‘Mevcut Telekomünikasyon Şebekelerinin Evrimi’ isimli makalesi ile Fransa’da ‘en iyi makale ödülünü’ almıştır. Amerika’da ‘Bilgi Teknolojileri’ alanında yayınlanan kitabın bölüm yazarlarından biridir. Taşkın’ın 5. Baskısını yaptığı 'Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon' isimli kitabı, 2015 yılında en iyi kitap ödülünü almıştır. Amerikan Patent Ofisi tarafından tescil edilmiş bir patent’i bulunmaktadır. Yapay Zekâ alanında kurmuş olduğu start-up şirketi ile büyük projeler gerçekleştirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisans dersleri vermekte ve melek yatırımcı olarak, gelecek vaat eden start-up teknoloji şirketlerine yatırım yapmaktadır. Teknoloji alanında sektör dergilerinde 20 yılı aşkındır yazarlık yapmaktadır.

20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görev yapan Dr Taşkın, Siber Kalkan Tatbikatı birincilik, Yerli Ürün Ekosistemine Katkı, En İyi Proje ödüllerinin yanı sıra, Great Place to Work Enstitüsü tarafından ‘Harika İş Yeri ödülü’nü alan ilk Kamu Yöneticisi olmuştur.