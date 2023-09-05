DP'li Altıntaş'tan yeni anayasa eleştirisi!

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılında yeni anayasa yapılmasına yönelik açıklamaları ve beklentileri anımsattı.

İktidarın her sıkıştığında Anayasa'yı değiştirmek suretiyle ülkenin problemlerini çözebileceği inancını millete kabul ettirmek dürtüsüyle ortaya yeni bir anayasa attığını savunan Altıntaş, "Anayasa dediğiniz şey her istediğinizde değiştirebileceğiniz bir müessese değil." dedi.

Siyasetin, AK Parti'nin elinde "dümensiz bir gemiye" döndüğünü iddia eden Altıntaş, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile eğitim ve öğrenim hakkını düzenleyen 42'nci maddesinde değişikliğe karşı olduklarını söyledi.

Altıntaş, "Enflasyon, döviz kuru, hayat pahalılığı gibi konulardaki sıkıntıları yeni yapacağınız anayasa ile mi çözeceksiniz? Yeni yapacağınız anayasa ile emeklilerin maaşını mı artıracaksınız? Yapacağınız yeni anayasa ile Kerkük'teki Türk varlığını mı koruyacaksınız? Dünyanın her tarafından insanların kontrolsüz göçle akın akın gelmesini mi engelleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.