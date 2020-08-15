Doya Doya Moda programında gergin anlar

TV8'de yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın son bölümde ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın hafta finalinde, çekimlerin yapıldığı lüks villada Rabia, Rümeysa'nın kendisini itmesi sonucu havuza düştü.

HAVUZDAN ÇIKIP KAVGA ETTİ

Doya Doya Moda'nın hafta finalinde günün konsepti 'elti konsepti' olarak açıklandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar çekimlerin yapıldığı lüks villanın bahçesinde yürürken garip bir olay yaşandı. Hızlı adımlarla yürüyen Rümeysa, önündeki Rabia'yı itince havuza düşmesine neden oldu. Hafta finali için giydiği şık kıyafetleriyle kendini bir anda havuzda bulan yarışmacı çılgına döndü.

Rabia bunun kasıtlı olduğunu iddia ederken Rümeysa ise bunun kaza olduğunu belirtti.Rabia arkadaşlarının da yardımıyla havuzdan çıktı. İkili arasında ise daha sonra kavga yaşandı.