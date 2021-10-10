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Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'le karşılaştı.

Finalde Portekiz'i 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip Avrupa şampiyonluğuna uzanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

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