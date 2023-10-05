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Down Sendromlu Milli Takımı, Akar'ı ziyaret etti!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Meclis’teki makamında Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.

Akar, Meclis'teki makamında, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve beraberindeki yöneticiler ile Down Sendromlu Futsal Milli Takımı sporcuları ve teknik ekibiyle görüştü.

Komisyon Başkanı Akar, başarılarından dolayı Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti. Sporcular, imzalarının bulunduğu formayı Akar'a hediye etti.

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