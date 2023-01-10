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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
  PAZARTESİ   SALI  
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 18,7790 18,7800 18,7740 18,7750
Avro 20,1510 20,1520 20,1600 20,1610
Sterlin 22,8060 22,9200 22,7570 22,8710
İsviçre Frangı 20,3870 20,4890 20,3150 20,4170
ANKARA        
ABD Doları 18,7490 18,8290 18,7440 18,8240
Avro 20,1110 20,1910 20,1200 20,2000
Sterlin 22,7460 22,9560 22,6970 22,9070

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