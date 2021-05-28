Döviz fiyatlarında son durum

Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesiyle tüm dünyada yükseldi. ABD 10 yıllıklarının faizi 1,60'ı aşarken dolar/TL de hızla 8,54'e tırmandı ve 8,58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaştı.

Dünkü yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,52-8,54 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10,43 ile rekor tazeledi. Bu sabah saatlerinde euro/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 10,38'lerde işlem görüyor.

S&P NOT DEĞERLENDİRMESİ BUGÜN

Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.