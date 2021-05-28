Döviz fiyatlarında son durum
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz oranlarının olağanüstü düşük olmasını söylemesiyle tüm dünyada yükseldi. ABD 10 yıllıklarının faizi 1,60'ı aşarken dolar/TL de hızla 8,54'e tırmandı ve 8,58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaştı.
Dünkü yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,52-8,54 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10,43 ile rekor tazeledi. Bu sabah saatlerinde euro/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 10,38'lerde işlem görüyor.
S&P NOT DEĞERLENDİRMESİ BUGÜN
Haftanın son işlem gününde Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu izlenecek.
Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.
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