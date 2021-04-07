Döviz fiyatlarında son durum

Dün 8,10-8,17 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 8,1417 seviyesinden tamamladı.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla 8,18 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL 9,72'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,31'den satılıyor.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.