Döviz alım satımında kimlik zorunluluğu getirildi

Döviz alım satımında yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyette bulunma ve denetim esaslarını değiştirdi. Düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapıldı. Buna göre, döviz büroları, döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak.

Düzenlemeyle döviz büroları için faaliyet bölgesine göre 2 ile 6 milyon Lira arasında ücret belirlendi. Mevcut döviz büroları, bu şartlara 2022 yılı sonuna kadar uyum sağlayacak.