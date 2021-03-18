Dostoyevski kulağa hoş geliyor

Sesli kitaplara olan ilgi pandemi döneminde daha da arttı. Suç ve Ceza, Çalıkuşu ve daha birçok klasik artık kulağımızda sadece bir ses. Evde, yolda, sporda yani her yerde dinlediğimiz sesli kitapların, yaklaşık 10 aylık süredeki pazar payı yüzde 1,10 seviyesine çıktı. Yayıncılık sektöründeki satışların yüzde 36’sı ise online gerçekleşti.

Teknoloji günlük hayatımızı daha fazla şekillendirirken, kitap okuma alışkanlıklarımız da değişiyor. Artık sesli kitap diye bir şey var ve özellikle gençler arasında kullanımı giderek artıyor. Önceleri görme engelliler ve yaşlılar için kullanışlı olacağı düşünülse de şimdilerde hemen herkesin favorisi.

YÜZLERCE ESER DİJİTALDE

Evde, işte, arabada ve sporda hemen her yerde bu sanal kitapları dinleyebilirsiniz. Storytel gibi uygulamalar yanında Türk Telekom’un Telefon Kütüphanesi alanında öne çıksa da mesela TRT’nin de bu hizmeti sunduğunu biliyor musunuz? TRTDinle’ye üye olup Kuyucaklı Yusuf, Don Kişot, Budala ve birçok eseri dinleyebilirsiniz.

ŞİRKETLERİN YENİ STRATEJİSİ SANAL KÜTÜPHANE

Sesli kitaplar, biraz tembel işi bulunup edebi ve öğretici (okuma alışkanlığı) yanı eleştirilse de son dönemin yükselen teknoloji trendleri arasında yer alıyor. Birçok GSM operatörü, uygulama ve yayıncının sesli kütüphanesi mevcut. Nitekim rakamlar da bunu destekliyor. Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı ve sektör verilerini içeren 2020 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı. 2020’de sesli kitap satışlarında ve dijital veri tabanlarına aboneliklerde artış yaşanırken, pandeminin en dikkat çeken getirilerinden biri ise online kitap satışlarında yaşanan artış oldu.

ONLINE SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANIYOR

Pandemi sürecinde online satış kanallarından kitap alışverişi, önceki yıllara göre çok önemli bir artış gösterdi. ŞA2006 yılında online kitap satışlarının kültür kitapları satışında yüzde 2,24 olan pazar payı, 2019 yılı sonunda yüzde 22,49 olarak ölçülmüştü. 2020 Mart ayından itibaren, kapanmalarla birlikte online kitap satışlarında satış oranları kültür yayınlarında ve akademik yayınlarda yaklaşık yüzde 65,5’e yükselirken; yardımcı kaynak kitaplarında yüzde 20’lere yakın, ithal dil eğitimi ve kültür-sanat kitaplarında yüzde 35 olarak gerçekleşti. Genel olarak yayıncılık sektörünün satışlarının yüzde 36,17’sinin ise online olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

DİJİTAL ABONELİKLERDE SÜRPRİZ ARTIŞ

Pandemide sesli kitap, e-kitap, dijital buluşmalar, dijital kitap kulüpleri ve dijital söyleşilere rağbet de olumlu yönde tetiklendi. 2020 yılında pazar paylarında pandemiyle birlikte artan sesli kitap satışları, ilk defa pay olarak yüzde 1,10 oranında da olsa gelişme gösterdi. Ayrıca ilk defa bu yıl dikkatli ölçümlerle gerek eğitimde, gerekse yüksek eğitimde ve üniversite kütüphanelerinde dijital veri tabanlarına aboneliklerle birlikte pazarın yüzde 10,19 oranlarına geldiği görüldü.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KİTAP SAYISI 7,3’E ÇIKTI

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye’de 2020 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 11,26’lık bir düşüşle 7 bin 855 milyon TL’ye geriledi. 2020 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre geçtiğimiz yıl 433 milyon 213 bin 632 adet kitap üretildi. 2020 yılında TÜİK’in açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları’na göre nüfusun 83 milyon 614 bin 362 olduğu ülkemizde, kişi başına düşen kitap sayısı 6,9’dan 7,3’e çıktı.