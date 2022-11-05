“Dostluk Konseri” bu akşam TRT 2’de yayınlanacak!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında TUJİAD (Japon İşadamları İle Ekonomik Ve Kültürel İşbirliği Derneği) işbirliği ile gerçekleşen, gazeteci yazar Erdal Güven’in kitaplarından esinlenilerek bestelenen ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından icra edilen “Dostluk Konseri” bu akşam saat 20.00’de TRT 2’de izleyicilerle buluşacak.