Dorukhan Toköz iki kulübü karşı karşıya getirdi

İspanya La Liga takımlarından Real Betis ile Celta Vigo arasında Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün transferi konusunda çekişme yaşandığı bildirildi.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz’e La Liga takımlarından Celta Vigo’nun da talip olduğu öğrenildi.

İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Celta Vigo’nun takip ettiği isimler arasında milli futbolcunun da olduğunu yazdı.

Real Betis’in de yıllık 1.5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan’a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.