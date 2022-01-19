Dört kollu ve dört bacaklı doğan bebeğe ziyaretçi akını

Hindistan'da, 17 Ocak'ta sıra dışı bir doğum gerçekleşti. Sputnik'in haberine göre, dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek, ülkesinde ünlü oldu.

Bebeğin dört kollu ve dört bacaklı şekilde doğması Hintlilerce dini nedenlere dayandırıldı. Bazı keşişler ise bebeğin, Hinduizm'deki en tanınmış ve saygı duyulan tanrı Lord Ganesha'nın ruhunu taşıdığına inanıyor.

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri, tanrı olduğuna inandıkları bebeğe adadı.

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar ise, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonlardan dolayı bebeğin dört kol ve dört bacaklı şekilde dünyaya geldiğini belirtti. Bebeğin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı.