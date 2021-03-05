Dört büyüklerin dört gözle beklediği imza atılıyor

Mali açıdan sıkıntı içinde olan kulüpler, Türkiye Bankalar Birliği'nden gelecek yapılandırma anlaşmasını bekliyor. Peki aylardır beklenen bu anlaşma ne zaman açıklanacak?

Mali açıdan büyük sıkıntı içinde olan kulüpler, aylardır Türkiye Bankalar Birliği (TBB) liderliğindeki bankalar konsorsiyumuyla borçların yeniden yapılandırılması anlaşmasının imzalanmasını bekliyor. Daha önce bu yapılandırmayı yapan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, yeni anlaşmayla daha rahat nefes alacak. İlk anlaşmaya girmeyen Fenerbahçe de yeni anlaşmayla birlikte borç yapılandırmasına girecek.

İMZA NE ZAMAN ATILIYOR?

Peki aylardır beklenen bu anlaşma ne zaman açıklanacak? Kulüpler geçen aralık ayında Borsa İstanbul'a açık olan şirketlerinin genel kurullarında anlaşmanın genel çerçevesini belirleyen iyi niyet mektubunu oylayarak kabul etmişti. Ama üzerinden yaklaşık 4 ay geçse de anlaşma henüz resmi olarak imzalanmadı. Ancak sona gelindi. Kulüplerle bankalara yeni anlaşma için bu ayın sonunda el sıkışacak. Evet aylardır süren görüşmeler ay sonunda tamamlanacak.

ÇEBİ VE KOÇ İTİRAZ ETTİ YENİSİ GELDİ

Kulüpler, anlaşmanın en az 10 yıllık olmasını arzuluyor. Fakat, daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilerde 9 yıllık olabileceği de kaydedilmişti. Kulüpler, 10 hatta 12 yılı zorladığı için görüşmeler uzadı. Anlaşma, kulüplere borçları uzun vadeli bir döneme yayarak, ekonomik bir rahatlama sağlayacak. Ama bu çok rahat harcama yapacakları anlamına gelmiyor. Aksine, kulüpler çok daha disiplinli davranmayı taahhüt ediyor. Harcamalarında bankalar gözetmenlik yapacak. Anlaşmanın temel amacı gelir gider dengesini sağlayıp, ağır borçların ödenerek tüketilmesini hedefliyor.

Daha önce imzalanan 2 yılı ana para borç ödemesiz 5 yıllık anlaşma, özellikle 3. yıldan itibaren içerdiği büyük ödemeler nedeniyle sürdürülebilir olmaktan kısa sürede çıkmıştı. Bunun üzerine başta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi olmak üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni anlaşma için yoğun çaba sarfetti.

YENİ ANLAŞMA NEYİ GETİRİYOR?

İşte kulüplerin geçen yılın aralık ayında açıkladığı iyi niyet mektubunda yer alan anlaşmanın genel çerçevesi:

"Bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 28 Eylül 2020 tarihinde şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması; bunlardan herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi...