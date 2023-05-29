Dönmez: “Türkiye Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz”

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Meclise gelerek kaydını yaptıran ilk isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gazetecilere konuşan Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin tamamlandığını hatırlatarak, "Eskişehir'i temsilen Mecliste yasama görevine başlayacağız." dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun tamamlandığını söyleyen Dönmez, "Önemli bir seçimi geride bırakmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız yola devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Vatana, millete, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Yüksek Seçim Kurulu bugün kesin sonuçları açıklarsa perşembe günü TBMM'de yemin töreni olması planlanıyor. Yemin edecek misiniz?" sorusuna Dönmez, "Tabii, tüm seçilen arkadaşlar yemin edecekler. Ondan sonraki süreç farklı." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin "Şu anda hem milletvekili hem de bakansınız." ifadesi üzerine Dönmez, "Yemin edince yasama görevimiz başlıyor." dedi.

"Mazbatayı aldıktan sonra başlamıyor mu?" sorusuna Dönmez, "Yasama görevi yeminle başlıyor. Milletvekili unvanını kazanmış oluyorsunuz ama yasama görevi Mecliste yemin edince başlayacak. Mazbatayı alan her arkadaş milletvekili unvanını kazanmış oluyor ama yasama görevimiz yeminle başlayacak." yanıtını verdi.

Dönmez'e, milletvekili rozetini AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan taktı. Dönmez ile Meclise gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da milletvekili kayıt işlemlerini tamamladı.

6 aylık torunu ile geldi

Kayıt işlemlerini yaptırmaya 6 aylık torunu Salih ile gelen AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 28'inci Dönem'de Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Salih'in ilk torunları olduğunu belirten Eldemir, Meclis çalışmaları yoğun olacağı için torununu özleyeceğini belirtti.

Kayıt işlemlerini tamamlayan AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ile Cüneyt Aldemir, Meclis çalışanlarına ve gazetecilere Tokat çöreği ikram etti. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise fındık ikramında bulundu.