Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu!

Fatih Yedikule'de, İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıkmış ve tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, döner bıçağı ile Aykurt'a saldırarak bileğinden yaralamıştı.

DHA'da yer alan habere göre, olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zanlının saldırı anı kamerala böyle yansımıştı.

İstanbul Fatih'te bir vatandaş otomobiliyle yol istedi, iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu söylenen kağıt toplayıcısı yol vermeyip geçebileceğini söyledi. Sürücü geçemeyince tartışma çıktı. Araç sürücüsü döner bıçağıyla yaralandı. Esnaf vatandaşın yardımına koştu. pic.twitter.com/T1RXLLuGGw