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Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu!

İstanbul, Fatih'te, otomobil sürücüsünü döner bıçağıyla yaralayan kâğıt toplayıcısı İran uyruklu Ferhad Omranıfar, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Yedikule'de, İranlı kağıt toplayıcı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıkmış ve tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, döner bıçağı ile Aykurt'a saldırarak bileğinden yaralamıştı.

DHA'da yer alan habere göre, olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, ilk duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zanlının saldırı anı kamerala böyle yansımıştı.

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