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Donbas'ta meydana gelen patlamada 2 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde iki asker, patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, iki Ukraynalı askerin patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Piskiy bölgesinde ayrılıkçıların iki kez ateşkes ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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