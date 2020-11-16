AjansHaber.com.tr Dünya Trump, son paylaşımıyla kafa karıştırdı

Donald Trump'dan seçimi ben kazandım paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada seçimi kendisinin kazandığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "SEÇİMİ BEN KAZANDIM" açıklaması yaparak, sonuçlara itirazını bir kez daha dile getirdi.

Trump, seçim döneminde yaptığı açıklamalarla Twitter tarafından defalarca sansüre uğramıştı. ABD Başkanının "SEÇİMİ BEN KAZANDIM" açıklamasının ardından Twitter bu tweetin altına "Resmi kaynaklar bu seçimin galibini farklı ilan etmişti" notunu düşerek Trump'ı bir kez daha zor durumda bıraktı.

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